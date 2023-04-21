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Міністр оборони Німеччини: Наші винищувачі не підійдуть Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 20:11

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що винищувачі, якими нині оперує Німеччина, не є придатними для розміщення в Україні.

Відповідну заяву Пісторіус зробив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у п’ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами голови Міноборони ФРН, німецькі винищувачі Tornado і Eurofighter мають зовсім інші можливості, "ніж ті, які зараз потрібні в бойовій ситуації, що склалася в Україні".

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Крім того, Tornado потрібні самій Німеччині для транспортування американських ядерних бомб у разі кризової ситуації.

"Українським пілотам допомагають, перш за все, літаки, які вони можуть швидко застосувати, які можна обслуговувати на місці, де відомі технології", – зазначив Пісторіус, маючи на увазі радянські винищувачі МіГ-29, які Україні вже передали Польща та Словаччина.

"Кожен літак, який додається зараз, збільшує виклики для підготовки або підвищення кваліфікації пілотів. Ви не можете просто так переходити з однієї системи на іншу", – додав він.

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Україна, як відомо, вже давно вимагає від Заходу постачання сучасних винищувачів.

Партнери по НАТО – Польща й Словаччина – поставили Україні винищувачі радянської розробки Міг-29. Вони також раніше використовувалися в Україні, тому тамтешні пілоти не потребували спеціального навчання для роботи на цих літаках.

Водночас міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен раніше не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде ухвалене "до літа".

Теми: авіаНімеччинаУкраїна
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