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Министр обороны Германии: Наши истребители не подойдут Украине

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 20:11

Немецкий министр обороны Борис Писториус считает, что истребители, которыми сейчас оперирует Германия, не являются пригодными для размещения в Украине.

Соответствующее заявление Писториус сделал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам главы Минобороны ФРГ, немецкие истребители Tornado и Eurofighter имеют совсем другие возможности, "чем те, которые сейчас нужны в боевой ситуации, сложившейся в Украине".

Кроме того, Tornado нужны самой Германии для транспортировки американских ядерных бомб в случае кризисной ситуации.

"Украинским пилотам помогают, прежде всего, самолеты, которые они могут быстро использовать, которые можно обслуживать на месте, где известны технологии", – отметил Писториус, имея в виду советские истребители МиГ-29, которые Украине уже передали Польша и Словакия.

"Каждый самолет, который добавляется сейчас, увеличивает вызовы для подготовки или повышения квалификации пилотов. Вы не можете просто так переходить с одной системы на другую", – добавил он.

Украина, как известно, уже давно требует от Запада поставки современных истребителей.

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Партнеры по НАТО – Польша и Словакия – поставили Украине истребители советской разработки МиГ-29. Они также ранее использовались в Украине, поэтому тамошние пилоты не нуждались в специальном обучении для работы на этих самолетах.

В то же время министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен ранее не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято "до лета".

Темы: авиаГерманияУкраина
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