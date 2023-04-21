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Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українські війська звільнять ще більше територій

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 20:18
Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українські війська звільнять ще більше територій
GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про впевненість, що Україна готова відвоювати більше території на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Я впевнений, що тепер вони будуть в змозі звільнити ще більше землі", – сказав Столтенберг журналістам в кулуарах зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

За його словами, одним з головних питань під час зустрічі був облік "всіх різних можливостей, систем, поставок, які потрібні українцям для того, щоб мати можливість відвоювати більше землі".

Очільник НАТО зазначив, що Німеччина і США поставили кілька батарей ППО Patriot, які, за його словами, "працюють в Україні". Він відмовився надати інші подробиці або точну кількість поставлених систем Patriot.

Столтенберг додав, що нині Альянс зосереджений на забезпеченні перемоги України, а після закінчення війни – на тому, щоб Київ мав "сили стримування для запобігання новим атакам".

 Столтенберг натякнув, що на новій зустрічі формату "Рамштайн" можуть обговорювати якісь нові види зброї, але важливим завданням залишається підтримання боєздатності вже наявних в України систем.

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Теми: НАТОЗбройні силиконтрнаступ
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