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Генсек НАТО о контрнаступлении ВСУ: украинские войска освободят еще больше территорий

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 20:18
Генсек НАТО о контрнаступлении ВСУ: украинские войска освободят еще больше территорий
GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности, что Украина готова отвоевать больше территории на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я уверен, что теперь они будут в состоянии освободить еще больше земли", – сказал Столтенберг журналистам в кулуарах встречи на авиабазе Рамштайн в Германии.

По его словам, одним из главных вопросов во время встречи был учет "всех различных возможностей, систем, поставок, которые нужны украинцам для того, чтобы иметь возможность отвоевать больше земли".

Глава НАТО отметил, что Германия и США поставили несколько батарей ПВО Patriot, которые, по его словам, "работают в Украине". Он отказался предоставить другие подробности или точное количество поставленных систем Patriot.

Столтенберг добавил, что сейчас Альянс сосредоточен на обеспечении победы Украины, а после окончания войны – на том, чтобы Киев имел "силы сдерживания для предотвращения новых атак".

Ранее Столтенберг намекнул, что на новой встрече формата "Рамштайн" могут обсуждать какие-то новые виды оружия, но важной задачей остается поддержание боеспособности уже имеющихся у Украины систем.

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Темы: НАТОВооруженные силыконтрнаступление
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