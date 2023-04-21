Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста і керівника Bellingcat Христо Грозєва

Лефортовський суд Москви заочно заарештував журналіста-розслідувача і керівника проєкту Bellingcat громадянина Болгарії Христо Грозєва.

Про це повідомляє "Інтерфакс", пише "Європейська правда".

Грозєва в Росії звинувачують у незаконному перетині кордону (ч. 1 ст. 322 КК РФ). У разі визнання журналіста винним йому загрожує до двох років позбавлення волі.

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"Щодо Грозєва судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на два місяці з моменту його екстрадиції на територію РФ або з моменту його затримання на території РФ", – повідомили в суді.

За даними кремлівських ЗМІ, Грозєва обвинувачують в організації втечі за кордон шеф-редактора видання The Insider Романа Доброхотова.

У грудні минулого року міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук Грозева.

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Христо Грозєв – журналіст і керівник проекту Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Журналісти Bellingcat неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Навального і вбивство Бориса Нємцова, "вагнерівців" тощо.

25 лютого 2022 року Bellingcat було внесено до списку "небажаних" у Росії, а в липні російська ФСБ звинуватила Грозєва в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ.