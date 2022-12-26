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РФ оголосила в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 грудня 2022, 13:38
ХРИСТО ГРОЗЕВ, ФОТО GETTYIMAGES

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста Bellingcat Христо Грозева.

Джерело: російське видання "Медиазона" з посиланням на базу розшуку, РИА Новости, Христо Грозев у Twitter

Деталі: МВС Росії повідомляє, що Грозева розшукують "за статтею Кримінального Кодексу". За якою саме, не уточнюється. 

Довідково: Христо Грозев –  журналіст і керівник проекту Bellingcat, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Журналісти Bellingcat неодноразово публікували розслідування про воєнні злочини РФ в Україні, справу Олексія Навального і вбивство Бориса Нємцова, "вагнерівців" тощо.

Оновлено о 14:22: Російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на джерела повідомляє, що порушено справу про поширення фейків про російські Збройні сили (ст. 207.3 КК РФ).

Оновлено о 15:50: Христо Грозев прокоментував оголошення у розшук: 

Пряма мова: "Я не знаю, на якій підставі Кремль оголосив мене в "розшук", тому наразі не можу коментувати. У певному сенсі це не має значення – роками вони давали зрозуміти, що бояться нашої роботи і не зупиняться ні перед чим, щоб її знищити".

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Що цьому передувало:

  • 25 лютого цього року проект було внесено до списку "небажаних" у Росії.
  • У липні російська ФСБ звинуватила Грозева в допомозі українській розвідці, яка нібито планувала викрасти військовий літак РФ. ЗМІ стверджують, що про порушення справи відомство не повідомляло.
  • Грозев заперечував свою участь в операції українських спецслужб.

Теми: РосіярозшукЗМІмедіа
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