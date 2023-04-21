Суд в Москве заочно арестовал болгарского журналиста и руководителя Bellingcat Христо Грозева

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал журналиста-расследователя и руководителя проекта Bellingcat гражданина Болгарии Христо Грозева.

Об этом сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Грозева в России обвиняют в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ). В случае признания журналиста виновным ему грозит до двух лет лишения свободы.

"В отношении Грозева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ или с момента его задержания на территории РФ", – сообщили в суде.

По данным кремлевских СМИ, Грозева обвиняют в организации побега за границу шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова.

В декабре прошлого года министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск Грозева.

Христо Грозев – журналист и руководитель проекта Bellingcat, специализирующегося на фактчекинге и разведке открытых источников. Журналисты Bellingcat неоднократно публиковали расследования о военных преступлениях РФ в Украине, деле Навального и убийстве Бориса Немцова, "вагнеровцах" и так далее.

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25 февраля 2022 года Bellingcat был внесен в список "нежелательных" в России, а в июле российская ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая якобы планировала угнать военный самолет РФ.