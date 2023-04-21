П'ять країн ЄС просять Єврокомісію заборонити імпорт ще більшої кількості продуктів з України

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини в п’ятницю скерували свої пропозиції Європейській комісії щодо вирішення проблеми імпорту української аграрної продукції з України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агенцію PAP, яка ознайомилась зі змістом листа.

П’ять держав ЄС зазначають, що пропозиція Єврокомісії щодо заходів для розблокування українського імпорту "не повинна обмежуватися лише пшеницею, кукурудзою, насінням ріпаку та соняшнику".

"Ми пропонуємо розширити сферу застосування також на соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти", – йдеться в листі до Європейської комісії.

Крім того, Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина просять продовжити дію цих заходів після закінчення режиму скасування мит на товари з України, що відбудеться в червні 2023 року.

"Скасування цих заходів може розглядатися лише після відновлення ринкової рівноваги в прикордонних або прилеглих державах-членах", – підкреслюється в листі.

Окремо п’ять держав Євросоюзу просять якнайшвидше підготувати черговий пакет підтримки для постраждалих фермерів, а також запровадити механізм автоматичної підтримки в аналогічних ситуаціях у майбутньому.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середу Європейськка комісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

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