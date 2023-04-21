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Пять стран ЕС просят Еврокомиссию запретить импорт еще большего количества продуктов из Украины

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 20:59

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу направили свои предложения Европейской комиссии по решению проблемы импорта украинской аграрной продукции из Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP, которое ознакомилось с содержанием письма.

Пять государств ЕС отмечают, что предложение Еврокомиссии о мерах для разблокирования украинского импорта "не должно ограничиваться только пшеницей, кукурузой, семенами рапса и подсолнечника".

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"Мы предлагаем расширить сферу применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты", – говорится в письме к Европейской комиссии.

Кроме того, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят продлить действие этих мер после окончания режима отмены пошлин на товары из Украины, который состоится в июне 2023 года.

"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах", – подчеркивается в письме.

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Отдельно пять государств Евросоюза просят как можно быстрее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также ввести механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.

Напомним, в среду Европейская комиссия предложила Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии 100 миллионов евро поддержки для снятия ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Больше читайте в статье: Зерновой компромисс: как Брюссель хочет уладить кризис с украинским экспортом в ЕС. Детальный анализ причин этого кризиса можно найти в нашем видео о том, почему дружественная Польша ударила по украинскому экспорту и кто поможет Украине.

Темы: импортУкраинаЕвропа
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