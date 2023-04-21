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Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 22:14
Чехія на Рамштайні запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України
ФОТО З TWITTER Прем’єра Чехії Петра Фіали

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72 у межах партнерського проєкту зі США та Нідерландами, аби посилити військову підтримку Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець розповів учасникам засідання у форматі "Рамштайн", що Чехія в питанні допомоги Україні "поєднує максимальні пожертви з армійських запасів, закупівлі з державних фондів, спільнокошт і комерційні поставки".

Він додав, що нинішніми пріоритетами Праги в плані збройної підтримки Києва є бойові машини піхоти БМП-2, танки, боєприпаси великого калібру, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.

Серед іншого, в межах тристороннього проєкту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37, "і щомісяця до них додається ще більше".

"Ми пропонуємо збільшити темпи виробництва ще на десятки (танків – ред.), якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проекту", – зазначив директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії (AMOS) Алеш Витечка.

А Блажковець додав, що Чехія готова вести переговори про створення центру з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки на базі державної компанії VOP та кількох приватних компаній.

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Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" пройшла зустріч глав оборонних відомств країн, які входять до так званої "танкової коаліції".

Учасники зустрічі підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше до України. 

Теми: Чехіязброятанкидопомога Україні
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