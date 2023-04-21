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Чехия на "Рамштайн" предложила расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 22:14
Чехия на Рамштайн предложила расширить программу модернизации танков Т-72 для Украины
Фото из TWITTER Премьера Чехии Петра Фиалы

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с США и Нидерландами, чтобы усилить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец рассказал участникам заседания в формате "Рамштайн", что Чехия в вопросе помощи Украине "сочетает максимальные пожертвования из армейских запасов, закупки из государственных фондов, совместнокошт и коммерческие поставки".

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Он добавил, что нынешними приоритетами Праги в плане вооруженной поддержки Киева являются боевые машины пехоты БМП-2, танки, боеприпасы крупного калибра, средства радиоэлектронной борьбы, разведки и противовоздушной обороны.

Среди прочего, в рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами по поставке более 90 модернизированных танков Т-72 Украина уже получила 37, "и ежемесячно к ним добавляется еще больше".

"Мы предлагаем увеличить темпы производства еще на десятки (танков – ред.), если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", – отметил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии (AMOS) Алеш Витечка.

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А Блажковец добавил, что Чехия готова вести переговоры о создании центра по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту тяжелой техники на базе государственной компании VOP и нескольких частных компаний.

Напомним, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" прошла встреча глав оборонных ведомств стран, входящих в так называемую "танковую коалицию".

Участники встречи подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных ранее в Украину.

Темы: Чехияоружиетанкипомощь Украине
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