Росія понад рік утримує 75-річного іспанського волонтера. Є свідчення, що його катують
Військова прокуратура Чорноморського флоту Росії вперше визнала, що 75-річний громадянин Іспанії Маріано Гарсія Калатаюд був затриманий "співробітниками спецслужб" і поміщений у слідчий ізолятор.
Про це йдеться в публікації іспанського видання Levante-EMV, пише "Європейська правда".
Хоча іспанські ЗМІ писали про затримання Гарсії ще в березні 2022 року, нині його арешт уперше підтвердила російська уповноважена з прав людини в листі адвокату іспанця Анатолію Фурсову.
"Досі російське керівництво, яке контролює окуповані українські регіони, відмовлялося визнати, що він був захоплений їхніми військами і вивезений до кримської столиці", – йдеться в публікації.
Маріано Гарсію незаконно затримали у Херсоні 19 березня 2022 року після демонстрації протесту проти російської окупації. Він став першим іспанцем, який потрапив до рук російських військ.
Через кілька днів багато російських ЗМІ стверджували, що Гарсію звільнили, але це, як з’ясувалось, неправда. За цей час чоловік так і не вийшов на зв’язок із рідними та близькими. За даними Levante-EMV, щонайменше до 8 квітня Маріано Гарсія міг перебувати в Сімферопольському СІЗО-1.
Співкамерник Гарсії Євгеній Ямковий розповів ЗМІ, що 75-річного чоловіка катували: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони. Його тіло "вкрите синцями та шрамами", цитує Ямкового Levante-EMV.
Після виходу матеріалу посольство Іспанії в Україні заявило, що підтвердження утримування Маріано Гарсії в окупованому Криму "має велике значення", і там "негайно приступили до роботи над цим питанням", щоб дослідити шляхи звільнення чоловіка на гуманітарних підставах.
Маріано Гарсія працював волонтером в Україні з 2014 року, куди приїхав із рідної Валенсії після виходу на пенсію. Друзі чоловіка розпочали кампанію з метою домогтися його звільнення.