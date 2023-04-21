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Росія понад рік утримує 75-річного іспанського волонтера. Є свідчення, що його катують

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 23:09

Військова прокуратура Чорноморського флоту Росії вперше визнала, що 75-річний громадянин Іспанії Маріано Гарсія Калатаюд був затриманий "співробітниками спецслужб" і поміщений у слідчий ізолятор.

Про це йдеться в публікації іспанського видання Levante-EMV, пише "Європейська правда".

Хоча іспанські ЗМІ писали про затримання Гарсії ще в березні 2022 року, нині його арешт уперше підтвердила російська уповноважена з прав людини в листі адвокату іспанця Анатолію Фурсову.

"Досі російське керівництво, яке контролює окуповані українські регіони, відмовлялося визнати, що він був захоплений їхніми військами і вивезений до кримської столиці", – йдеться в публікації.

Маріано Гарсію незаконно затримали у Херсоні 19 березня 2022 року після демонстрації протесту проти російської окупації. Він став першим іспанцем, який потрапив до рук російських військ.

 
Маріано Гарсія з гуманітарним вантажем
ФОТО: LEVANTE-EMV

Через кілька днів багато російських ЗМІ стверджували, що Гарсію звільнили, але це, як з’ясувалось, неправда. За цей час чоловік так і не вийшов на зв’язок із рідними та близькими. За даними Levante-EMV, щонайменше до 8 квітня Маріано Гарсія міг перебувати в Сімферопольському СІЗО-1.

Співкамерник Гарсії Євгеній Ямковий розповів ЗМІ, що 75-річного чоловіка катували: у нього синці від ударів по ногах, він втратив частину зубів і зазнав жорстокого поводження з боку тюремної охорони. Його тіло "вкрите синцями та шрамами", цитує Ямкового Levante-EMV.

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Після виходу матеріалу посольство Іспанії в Україні заявило, що підтвердження утримування Маріано Гарсії в окупованому Криму "має велике значення", і там "негайно приступили до роботи над цим питанням", щоб дослідити шляхи звільнення чоловіка на гуманітарних підставах.

Маріано Гарсія працював волонтером в Україні з 2014 року, куди приїхав із рідної Валенсії після виходу на пенсію. Друзі чоловіка розпочали кампанію з метою домогтися його звільнення.

Теми: полоненіРосіяволонтериІспанія
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