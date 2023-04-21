Россия более года удерживает 75-летнего испанского волонтера. Есть свидетельства, что его пытают

Военная прокуратура Черноморского флота России впервые признала, что 75-летний гражданин Испании Мариано Гарсия Калатаюд был задержан "сотрудниками спецслужб" и помещен в следственный изолятор.

Об этом говорится в публикации испанского издания Levante-EMV, пишет "Европейская правда".

Хотя испанские СМИ писали о задержании Гарсии еще в марте 2022 года, сейчас его арест впервые подтвердила российская уполномоченная по правам человека в письме адвокату испанца Анатолию Фурсову.

"До сих пор российское руководство, которое контролирует оккупированные украинские регионы, отказывалось признать, что он был захвачен их войсками и вывезен в крымскую столицу", – говорится в публикации.

Мариано Гарсию незаконно задержали в Херсоне 19 марта 2022 года после демонстрации протеста против российской оккупации. Он стал первым испанцем, который попал в руки российских войск.

Мариано Гарсия с гуманитарным грузом ФОТО: LEVANTE-EMV

Через несколько дней многие российские СМИ утверждали, что Гарсию освободили, но это, как выяснилось, неправда. За это время мужчина так и не вышел на связь с родными и близкими. По данным Levante-EMV, как минимум до 8 апреля Мариано Гарсия мог находиться в Симферопольском СИЗО-1.

Сокамерник Гарсии Евгений Ямковой рассказал СМИ, что 75-летнего мужчину пытали: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело "покрыто синяками и шрамами", цитирует Ямочного Levante-EMV.

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После выхода материала посольство Испании в Украине заявило, что подтверждение удержания Мариано Гарсии в оккупированном Крыму "имеет большое значение", и там "немедленно приступили к работе над этим вопросом", чтобы исследовать пути освобождения мужчины на гуманитарных основаниях.

Мариано Гарсия работал волонтером в Украине с 2014 года, куда приехал из родной Валенсии после выхода на пенсию. Друзья мужчины начали кампанию с целью добиться его освобождения.