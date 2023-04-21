Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия более года удерживает 75-летнего испанского волонтера. Есть свидетельства, что его пытают

"Европейская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 23:09

Военная прокуратура Черноморского флота России впервые признала, что 75-летний гражданин Испании Мариано Гарсия Калатаюд был задержан "сотрудниками спецслужб" и помещен в следственный изолятор.

Об этом говорится в публикации испанского издания Levante-EMV, пишет "Европейская правда".

Хотя испанские СМИ писали о задержании Гарсии еще в марте 2022 года, сейчас его арест впервые подтвердила российская уполномоченная по правам человека в письме адвокату испанца Анатолию Фурсову.

"До сих пор российское руководство, которое контролирует оккупированные украинские регионы, отказывалось признать, что он был захвачен их войсками и вывезен в крымскую столицу", – говорится в публикации.

Мариано Гарсию незаконно задержали в Херсоне 19 марта 2022 года после демонстрации протеста против российской оккупации. Он стал первым испанцем, который попал в руки российских войск.

 
Мариано Гарсия с гуманитарным грузом
ФОТО: LEVANTE-EMV

Через несколько дней многие российские СМИ утверждали, что Гарсию освободили, но это, как выяснилось, неправда. За это время мужчина так и не вышел на связь с родными и близкими. По данным Levante-EMV, как минимум до 8 апреля Мариано Гарсия мог находиться в Симферопольском СИЗО-1.

Сокамерник Гарсии Евгений Ямковой рассказал СМИ, что 75-летнего мужчину пытали: у него синяки от ударов по ногам, он потерял часть зубов и подвергся жестокому обращению со стороны тюремной охраны. Его тело "покрыто синяками и шрамами", цитирует Ямочного Levante-EMV.

ВИДЕО ДНЯ

После выхода материала посольство Испании в Украине заявило, что подтверждение удержания Мариано Гарсии в оккупированном Крыму "имеет большое значение", и там "немедленно приступили к работе над этим вопросом", чтобы исследовать пути освобождения мужчины на гуманитарных основаниях.

Мариано Гарсия работал волонтером в Украине с 2014 года, куда приехал из родной Валенсии после выхода на пенсию. Друзья мужчины начали кампанию с целью добиться его освобождения.

Темы: пленныеРосcияволонтерыИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
пленные
В Украине разрабатывают новый способ верификации военнопленных – омбудсмен
Без вести пропавшими считают 7 тысяч украинских военных – уполномоченный
Омбудсмен Лубинец: Количество удерживаемых Россией гражданских заложников просто сумасшедшее
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: