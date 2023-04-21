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Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для депутатів за корупцію під час війни

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 22:49
Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для депутатів за корупцію під час війни
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для держслужбовців, які вдались до корупції під час воєнного стану.

Джерело: відповідь на петицію на сайті ОП

Дослівно: "Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану...

Висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів".

Деталі: Президент зазначає, що в Україні Кримінальний кодекс визначає, що є кримінальним правопорушенням та яке покарання застосовується до осіб, що його вчинили.

Зеленський повідомив, що у Раді зареєстровані два законопроєкти, які мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Йдеться про проєкти законів "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану" (реєстр. № 9029 від 17.02.2023) і "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану" (реєстр. № 9049 від 22.02.2023).

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Теми: ЗеленськийпетиціякорупціяВоєнний стан
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