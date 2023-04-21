Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для депутатів за корупцію під час війни

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для держслужбовців, які вдались до корупції під час воєнного стану.

Джерело: відповідь на петицію на сайті ОП

Дослівно: "Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану...

Висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів".

Деталі: Президент зазначає, що в Україні Кримінальний кодекс визначає, що є кримінальним правопорушенням та яке покарання застосовується до осіб, що його вчинили.

Зеленський повідомив, що у Раді зареєстровані два законопроєкти, які мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Йдеться про проєкти законів "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану" (реєстр. № 9029 від 17.02.2023) і "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану" (реєстр. № 9049 від 22.02.2023).