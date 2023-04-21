Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для депутатов за коррупцию во время войны

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для госслужащих, которые прибегли к коррупции во время военного положения.

Источник: ответ на петицию на сайте ОП

Дословно: "Спасибо всем за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе совершенствования уголовного законодательства Украины в условиях военного положения...

Высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов".

Детали: Президент отмечает, что в Украине Уголовный кодекс определяет, что является уголовным правонарушением и какое наказание применяется к лицам, его совершившим.

Зеленский сообщил, что в Раде зарегистрированы два законопроекта, которые имеют целью усилить ответственность должностных лиц за совершение коррупционных преступлений в условиях военного или чрезвычайного положения.

Речь идет о проектах законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные в условиях военного или чрезвычайного положения" (рег. № 9029 от 17.02.2023) и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за коррупционные преступления, совершенные во время военного или чрезвычайного положения" (рег. № 9049 от 22.02.2023).