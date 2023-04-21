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ЄС не запровадить санкцій проти діамантів і атомної енергії Росії в новому пакеті – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 23:27

Пропозиція Європейської комісії щодо нового пакету санкцій проти Росії через її агресію проти України містить здебільшого заходи для посилення вже наявних обмежень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Наступний санкційний пакет ЄС щодо Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від санкцій", – зазначив журналіст у Twitter.

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За словами Джозвяка, ЄС також запровадить санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб, але, "як і очікувалось, без обмежень на атомну енергію та діаманти".

У четвер розпочались зустрічі між Єврокомісією та офіційними особами країн-членів ЄС, на яких неформально обговорять пропозиції щодо санкцій для 11-го пакета санкцій.

Деякі країни ЄС вимагали заборони експорту російського ядерного палива та послуг, які останніми днями набрали обертів завдяки підтримці Німеччини. Але Франція, Угорщина та інші країни виступають проти.

Так само Бельгія, де розташований найбільший у світі центр торгівлі алмазами, досі успішно домагалась виключення заборони на їхній імпорт із Росії.

Як повідомляли ЗМІ, більшість посадовців ЄС визнають, що без санкцій залишилися лише ті частини російської економіки, які надто важливі для однієї або кількох країн-членів ЄС, а отже, на будь-які заходи, спрямовані проти них, буде накладено вето.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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