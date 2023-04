ЄС не запровадить санкцій проти діамантів і атомної енергії Росії в новому пакеті – ЗМІ

Пропозиція Європейської комісії щодо нового пакету санкцій проти Росії через її агресію проти України містить здебільшого заходи для посилення вже наявних обмежень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Наступний санкційний пакет ЄС щодо Росії стосуватиметься насамперед покращеного дотримання санкційних вимог і нових засобів протидії ухилянню від санкцій", – зазначив журналіст у Twitter.

За словами Джозвяка, ЄС також запровадить санкції проти додаткових фізичних та юридичних осіб, але, "як і очікувалось, без обмежень на атомну енергію та діаманти".

У четвер розпочались зустрічі між Єврокомісією та офіційними особами країн-членів ЄС, на яких неформально обговорять пропозиції щодо санкцій для 11-го пакета санкцій.

