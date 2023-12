ЕС не введет санкций против бриллиантов и атомной энергии России в новом пакете – СМИ

Предложение Европейской комиссии по новому пакету санкций против России из-за ее агрессии против Украины содержит в основном меры для усиления уже имеющихся ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Следующий санкционный пакет ЕС в отношении России будет касаться прежде всего улучшенного соблюдения санкционных требований и новых средств противодействия уклонению от санкций", – отметил журналист в Twitter.

Реклама:

По словам Джозвяка, ЕС также введет санкции против дополнительных физических и юридических лиц, но, "как и ожидалось, без ограничений на атомную энергию и бриллианты".

В четверг начались встречи между Еврокомиссией и официальными лицами стран-членов ЕС, на которых неформально обсудят предложения по санкциям для 11-го пакета санкций.

The next EU sanctions package on #Russia will mainly be about improved compliance and new anti-circumvention tools. New names on people/companies as well - as always - but as expected: no nuclear and no diamonds. #Ukraine