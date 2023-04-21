ЕС не введет санкций против бриллиантов и атомной энергии России в новом пакете – СМИ

Предложение Европейской комиссии по новому пакету санкций против России из-за ее агрессии против Украины содержит в основном меры для усиления уже имеющихся ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Следующий санкционный пакет ЕС в отношении России будет касаться прежде всего улучшенного соблюдения санкционных требований и новых средств противодействия уклонению от санкций", – отметил журналист в Twitter.

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По словам Джозвяка, ЕС также введет санкции против дополнительных физических и юридических лиц, но, "как и ожидалось, без ограничений на атомную энергию и бриллианты".

В четверг начались встречи между Еврокомиссией и официальными лицами стран-членов ЕС, на которых неформально обсудят предложения по санкциям для 11-го пакета санкций.

The next EU sanctions package on #Russia will mainly be about improved compliance and new anti-circumvention tools. New names on people/companies as well - as always - but as expected: no nuclear and no diamonds. #Ukraine ВИДЕО ДНЯ April 21, 2023

Некоторые страны ЕС требовали запрета экспорта российского ядерного топлива и услуг, которые в последние дни набрали обороты благодаря поддержке Германии. Но Франция, Венгрия и другие страны выступают против.

Так же Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами, до сих пор успешно добивалась исключения запрета на их импорт из России.

Как сообщали СМИ, большинство должностных лиц ЕС признают, что без санкций остались лишь те части российской экономики, которые слишком важны для одной или нескольких стран-членов ЕС, а значит, на любые меры, направленные против них, будет наложено вето.