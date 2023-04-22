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Сумщина: росіяни обстріляли 4 громади

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 00:17
Сумщина: росіяни обстріляли 4 громади
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 21 квітня російські окупанти здійснили обстріли 4 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 114 "прильотів" з мінометів, артилерії і гранатометів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По околиці села Кіндратівка Хотінської громади ворог бив з артилерії, зафіксовано 4 "прильоти". Унаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа, пошкоджено приміщення школи.

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По території Шалигинської громади росіяни здійснили артилерійський обстріл, було 8 "прильотів".

По території Білопільської громади ворог здійснив 7 обстрілів: бив з гранатометів (69 "прильотів") та мінометів (29 "прильотів").

У Новослобідській громаді був артобстріл, зафіксовано 4 "прильоти".

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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