Сумщина: россияне обстреляли 4 громады

Разрушения в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 21 апреля российские оккупанты осуществили обстрелы 4 приграничных громад Сумской области, зафиксировано 114 "прилетов" из минометов, артиллерии и гранатометов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По окраине села Кондратовка Хотинской громады враг бил из артиллерии, зафиксировано 4 "прилета". В результате обстрела ранения получил гражданский человек, повреждено помещение школы.

По территории Шалигинской громады россияне осуществили артиллерийский обстрел, было 8 "прилетов".

По территории Белопольской громады враг совершил 7 обстрелов: бил из гранатометов (69 "прилетов") и минометов (29 "прилетов").

В Новослободской громаде был артобстрел, зафиксировано 4 "прилета".