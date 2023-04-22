Сумщина: россияне обстреляли 4 громады
Суббота, 22 апреля 2023, 00:17
В течение 21 апреля российские оккупанты осуществили обстрелы 4 приграничных громад Сумской области, зафиксировано 114 "прилетов" из минометов, артиллерии и гранатометов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По окраине села Кондратовка Хотинской громады враг бил из артиллерии, зафиксировано 4 "прилета". В результате обстрела ранения получил гражданский человек, повреждено помещение школы.
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По территории Шалигинской громады россияне осуществили артиллерийский обстрел, было 8 "прилетов".
По территории Белопольской громады враг совершил 7 обстрелов: бил из гранатометов (69 "прилетов") и минометов (29 "прилетов").
В Новослободской громаде был артобстрел, зафиксировано 4 "прилета".
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