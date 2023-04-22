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ППО знищила ввечері 4 "Шахеди"

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 01:45
ППО знищила ввечері 4 Шахеди
Знищений безпілотник. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Ввечері 21 квітня 5 ворожих дронів "Шахед" атакували Україну з південно-східного напрямку, 4 з них збили сили протиповітряної оборони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "21 квітня близько 19:00 години противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено 4 із 5 "Шахедів".

Нагадаємо: Ввечері 21 квітня у кількох областях на південному-сході країни оголошували повітряну тривогу, повідомлялося про кілька вибухів у Запоріжжі.

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Теми: ППОШахед
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