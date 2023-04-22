ПВО уничтожила вечером 4 "Шахеды"
Суббота, 22 апреля 2023, 01:45
Вечером 21 апреля 5 вражеских дронов "Шахед" атаковали Украину с юго-восточного направления, 4 из них сбили силы противовоздушной обороны.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "21 апреля около 19:00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожено 4 из 5 "Шахедов".
Напомним: Вечером 21 апреля в нескольких областях на юго-востоке страны объявляли воздушную тревогу, сообщалось о нескольких взрывах в Запорожье.
ВИДЕО ДНЯ