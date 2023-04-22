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"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні 20 атомних енергоблоків

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 03:49
Енергоатом домовився про будівництво в Україні 20 атомних енергоблоків
Модель реактора SMR-160. Фото з сайту Промисловий портал

Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

Джерело: "Енергоатом" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 21 квітня президент "Енергоатома" Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів.

Котін підписав договір в Києві, а Сінгх – у Камдені, штат Нью-Джерсі, США. На церемонії також були присутні міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.

В "Енергоатомі" розповіли, що угода передбачає будівництво в Україні до 20 реакторів SMR-160, реалізацію першого пілотного проєкту і вихід на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року.

Зазначається, що спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності.

Довідково. SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

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Теми: УкраїнаЕнергоатом
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