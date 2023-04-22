"Энергоатом" договорился о строительстве в Украине 20 атомных энергоблоков

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве в Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160.

Источник: "Энергоатом" в Facebook

Детали: Сообщается, что 21 апреля президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о сотрудничестве в развертывании малых модульных реакторов.

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Котин подписал договор в Киеве, а Сингх – в Камдене, штат Нью-Джерси, США. На церемонии также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по вопросам деятельности в Украине Риаз Аван.

В "Энергоатоме" рассказали, что соглашение предусматривает строительство в Украине до 20 реакторов SMR-160, реализацию первого пилотного проекта и выход на минимальную регулируемую мощность реактора и подключение к сети до марта 2029 года.

Отмечается, что сооружение малых модульных реакторов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и поможет заменить разрушенные в результате российских атак теплоэнергетические мощности.

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Справка. SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, который использует в качестве топлива низкообогащенный уран и имеет гибкость для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.