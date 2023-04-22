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РФ не пропустила на свою територію поранених окупантів, частина з них померла – Генштаб

"Українська правда"Субота, 22 квітня 2023, 07:02
РФ не пропустила на свою територію поранених окупантів, частина з них померла – Генштаб
ОКУПАНТИ НЕСУТЬ ПОРАНЕНОГО. СКРІН З ВІДЕО

Росія відмовилися пропустити вантажівки з пораненими загарбниками, які намагалися в'їхати на її територію з окупованої Луганщини, через відсутність медичної допомоги частина військовослужбовців померла.  

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "17 квітня противник намагався здійснити медичну евакуацію із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину державного кордону України російська сторона не пропустила військову колону і розвернула її назад.

Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги".

Деталі: У Генштабі уточнили, що після невдалої спроби потрапити на територію РФ понад 50 важкопоранених загарбників доставили до шпиталю, який розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні у Луганській області.

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Теми: ГенштабокупаціяРосія
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