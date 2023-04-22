РФ не пропустила на свою территорию раненых оккупантов, часть из них умерла – Генштаб

Россия отказались пропустить грузовики с ранеными захватчиками, которые пытались въехать на ее территорию с оккупированной Луганщины, из-за отсутствия медицинской помощи часть военнослужащих умерла.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "17 апреля противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию с временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области. Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей. При попытке пересечения государственной границы Украины российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно.

Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи".

Детали: В Генштабе уточнили, что после неудачной попытки попасть на территорию РФ более 50 тяжелораненых захватчиков доставили в госпиталь, который развернут на базе Троицкой центральной районной больницы в Луганской области.