Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще майже 700 росіян ліквідовані на війні

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 08:29
Ще майже 700 росіян ліквідовані на війні
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА ФОНІ ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів та десятки одиниць техніки за добу 21 квітня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3672 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2832 (+5) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень

ЄС та Японія проти повної заборони експорту до Росії – ЗМІ

відео Росіяни вдарили по центру Куп’янська: є загибла, під завалами люди

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

Усі новини...
Збройні сили
Сили оборони відбили понад 50 ворожих атак – зведення
Пошукові групи ЗСУ знайшли тіла майже 500 зниклих безвісти українських захисників
Підготовка Росії до контрнаступу ЗСУ, ситуація на фронтах та зброя, що цікава Україні – головне про війну цього тижня
Останні новини
10:46
Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень
10:41
ЗСУ мають незначні успіхи на південь від Кремінної – ISW
10:23
ЄС та Японія проти повної заборони експорту до Росії – ЗМІ
10:10
фотоІз охопленого боями Судану евакуювали 87 українців
10:06
Вода в Києві піднімається, але до критичного рівня ще більше метра - КМВА
10:05
ЄС запускає платформу спільних закупівель газу AggregateEU
09:41
відео Росіяни вдарили по центру Куп’янська: є загибла, під завалами люди
09:38
відеоБійці ССО знищили ворожий танк та БМП на очах у противника
09:15
Британська розвідка: Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони
09:10
Сергій Жадан: Як виявилося, Залужний читав і слухав мене. Ми його на концерт запрошували
Усі новини...
Реклама: