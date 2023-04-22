Ще майже 700 росіян ліквідовані на війні
Субота, 22 квітня 2023, 08:29
Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів та десятки одиниць техніки за добу 21 квітня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3672 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
- артилерійських систем – 2832 (+5) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 337 (+3).
Дані уточнюються.
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