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Ще майже 700 росіян ліквідовані на війні

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 08:29
Ще майже 700 росіян ліквідовані на війні
УКРАЇНСЬКИЙ ЗАХИСНИК НА ФОНІ ЗНИЩЕНОЇ ТЕХНІКИ ОКУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Збройні сили знищили ще 680 російських окупантів та десятки одиниць техніки за добу 21 квітня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 185730 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3672 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7130 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2832 (+5) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+4) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 337 (+3).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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