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Еще почти 700 россиян ликвидированы на войне

Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 08:29
Еще почти 700 россиян ликвидированы на войне
УКРАИНСКИЙ ЗАЩИТНИК НА ФОНЕ УНИЧТОЖЕННОЙ ТЕХНИКИ ОККУПАНТА. ФОТО ГЕНШТАБА ЗСУ

Вооруженные силы уничтожили еще 680 российских оккупантов и десятки единиц техники за сутки 21 апреля.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 185730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2832 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+4) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2398 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,
  • специальная техника - 337 (+3).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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