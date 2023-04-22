Еще почти 700 россиян ликвидированы на войне
Суббота, 22 апреля 2023, 08:29
Вооруженные силы уничтожили еще 680 российских оккупантов и десятки единиц техники за сутки 21 апреля.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 185730 (+680) человек ликвидировано,
- танков - 3672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2832 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+4) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2398 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,
- специальная техника - 337 (+3).
Данные уточняются.