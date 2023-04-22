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Іспанські Leopard 2A4 доставлять в Україну найближчими днями - МЗС

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 08:43

Іспанія поставить Україні шість з десяти обіцяних танків Leopard 2A4 найближчими днями.  

Про це розповів глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

За словами міністра, Іспанія хоче поставити Україні шість танків Leopard 2A4 із загалом десяти обіцяних найближчими днями.

"Після цього буде другий пакет з ще чотирма танками", – сказав Альбарес.

Він додав, що Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона цього потребуватиме.

"Це (підтримка. – Ред.) включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння", – пояснив міністр.

За останні тижні 55 українців пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках Leopard 2A4.

ВІДЕО ДНЯ

19 квітня стало відомо, що шість танків Leopard 2, які Іспанія обіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер на півночі країни.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес раніше повідомляла, що танки Leopard доставлятимуть морем.

Теми: зброяІспаніявійна
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