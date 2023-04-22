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Испанские Leopard 2A4 доставят в Украину в ближайшие дни – МИД

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 08:43

Испания поставит Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни.  

Об этом рассказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газетам медиагруппы Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

По словам министра, Испания хочет поставить Украине шесть танков Leopard 2A4 из всего десяти обещанных в ближайшие дни.

"После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками", – сказал Альбарес.

Он добавил, что Испания будет поддерживать Украину до тех пор, пока она в этом будет нуждаться.

"Это (поддержка. – Ред.) включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставки оборонительного вооружения", – пояснил министр.

За последние недели 55 украинцев прошли в Испании подготовку на основных боевых танках Leopard 2A4.

ВИДЕО ДНЯ

19 апреля стало известно, что шесть танков Leopard 2, которые Испания обещала передать Украине, прибыли в порт Сантандер на севере страны.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее сообщала, что танки Leopard будут доставлять по морю.

Темы: оружиеИспаниявойна
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