У Мелітополі в суботу вранці пролунав вибух – мер

Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Ранкова бавовна у тимчасово окупованому Мелітополі.

Жителі повідомляють про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста".

Деталі: За словами мерії, "окупанти заметушилися" – відправили поліцію, пожежну та швидку в бік району Нового Мелітополя.