Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі в суботу вранці пролунав вибух – мер

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 08:57
У Мелітополі в суботу вранці пролунав вибух – мер
фото риа новости

Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Ранкова бавовна у тимчасово окупованому Мелітополі.

Жителі повідомляють про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста".

Деталі: За словами мерії, "окупанти заметушилися" – відправили поліцію, пожежну та швидку в бік району Нового Мелітополя.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мелітопольвибухокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень

ЄС та Японія проти повної заборони експорту до Росії – ЗМІ

відео Росіяни вдарили по центру Куп’янська: є загибла, під завалами люди

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

Усі новини...
Мелітополь
У Мелітополі пролунав вибух біля залізничного депо, де стоїть техніка окупантів – мер
В окупованому Мелітополі пролунав вибух: загарбники заявили про атаку БПЛА
У мелітопольських гауляйтерів росіяни відбирають закордонні паспорти – спротив
Останні новини
11:08
У вишах на тлі мобілізації різко зросла кількість студентів-чоловіків – розслідування
10:46
Суд арештував чергові активи Марченко на понад мільярд гривень
10:41
ЗСУ мають незначні успіхи на південь від Кремінної – ISW
10:23
ЄС та Японія проти повної заборони експорту до Росії – ЗМІ
10:10
фотоІз охопленого боями Судану евакуювали 87 українців
10:06
Вода в Києві піднімається, але до критичного рівня ще більше метра - КМВА
10:05
ЄС запускає платформу спільних закупівель газу AggregateEU
09:41
відео Росіяни вдарили по центру Куп’янська: є загибла, під завалами люди
09:38
відеоБійці ССО знищили ворожий танк та БМП на очах у противника
09:15
Британська розвідка: Росіяни у квітні зазнають менших втрат, бо перейшли до оборони
Усі новини...
Реклама: