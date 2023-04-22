У Мелітополі в суботу вранці пролунав вибух – мер
Субота, 22 квітня 2023, 08:57
Вранці в суботу 22 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибух в окупованому росіянами місті.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Ранкова бавовна у тимчасово окупованому Мелітополі.
Жителі повідомляють про глухий одиничний вибух, який було чути в північних районах міста".
Деталі: За словами мерії, "окупанти заметушилися" – відправили поліцію, пожежну та швидку в бік району Нового Мелітополя.
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