В Мелитополе в субботу утром прогремел взрыв - мэр
Суббота, 22 апреля 2023, 08:57
Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе.
Жители сообщают о глухом единичном взрыве, который был слышен в северных районах города".
Детали: По словам мэрии, "оккупанты засуетились" - отправили полицию, пожарную и скорую в сторону района Нового Мелитополя.
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