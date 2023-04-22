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В Мелитополе в субботу утром прогремел взрыв - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 08:57
В Мелитополе в субботу утром прогремел взрыв - мэр
фото риа новости

Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе.

Жители сообщают о глухом единичном взрыве, который был слышен в северных районах города".

Детали: По словам мэрии, "оккупанты засуетились" - отправили полицию, пожарную и скорую в сторону района Нового Мелитополя.

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Темы: Мелитопольвзрывоккупациявойна
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