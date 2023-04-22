В Мелитополе в субботу утром прогремел взрыв - мэр

Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Утренний хлопок во временно оккупированном Мелитополе.

Жители сообщают о глухом единичном взрыве, который был слышен в северных районах города".

Детали: По словам мэрии, "оккупанты засуетились" - отправили полицию, пожарную и скорую в сторону района Нового Мелитополя.