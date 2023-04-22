У Курській області скаржаться на обстріли, кілька сіл без світла
Субота, 22 квітня 2023, 09:45
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито обстріл "з боку України", без електрики кілька сіл.
Джерело: Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Вранці ЗСУ обстріляли Рильський район.
З боку України зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань у населених пунктах немає, але пошкоджено мережі електропостачання.
Без електрики залишаються жителі села Обеста, сіл Локоть і Новоіванівка".
Деталі: За словами Старовойта, бригади поки що не відновлюють електрику, бо поки що "небезпечно".