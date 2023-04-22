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У Курській області скаржаться на обстріли, кілька сіл без світла

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 09:45
У Курській області скаржаться на обстріли, кілька сіл без світла

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито обстріл "з боку України", без електрики кілька сіл.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Вранці ЗСУ обстріляли Рильський район.

З боку України зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань у населених пунктах немає, але пошкоджено мережі електропостачання.

Без електрики залишаються жителі села Обеста, сіл Локоть і Новоіванівка".

Деталі: За словами Старовойта, бригади поки що не відновлюють електрику, бо поки що "небезпечно".

Теми: Росіяобстрілвійна
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