У Курській області скаржаться на обстріли, кілька сіл без світла

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про нібито обстріл "з боку України", без електрики кілька сіл.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Вранці ЗСУ обстріляли Рильський район.

З боку України зафіксовано понад 20 прильотів. Жертв і руйнувань у населених пунктах немає, але пошкоджено мережі електропостачання.

Без електрики залишаються жителі села Обеста, сіл Локоть і Новоіванівка".

Деталі: За словами Старовойта, бригади поки що не відновлюють електрику, бо поки що "небезпечно".