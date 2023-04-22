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В Курской области жалуются на обстрелы, несколько сел без света

Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 09:45
В Курской области жалуются на обстрелы, несколько сел без света

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о якобы обстреле "со стороны Украины", без электричества несколько деревень.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Утром ВСУ обстреляли Рыльский район.

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Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения.

Без электричества остаются жители деревни Обеста, сел Локоть и Новоивановка".

Детали: По словам Старовойта, бригады пока не восстанавливают электричество, потому что пока еще "небезопасно".

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Темы: Росcияобстрелвойна
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