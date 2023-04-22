У Росії звинуватили в держзраді колишнього співробітника московського збройового заводу
Субота, 22 квітня 2023, 12:11
Російська ФСБ висунула обвинувачення в держзраді колишньому заступнику начальника випробувальної лабораторії збройового заводу "Промтехнология".
Джерело: ТАСС, РИА Новости
Деталі: ЗМІ не уточнюють подробиць справи, проте повідомляють, що ексзаступника начальника заарештовано на два роки та з ним проводять "слідчі дії".
Його помістили у Лефортово.
Представники заводу заявили, нібито заарештований співробітник "не працює в компанії вже два роки і не має жодного стосунку до неї".
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