У Росії звинуватили в держзраді колишнього співробітника московського збройового заводу

Російська ФСБ висунула обвинувачення в держзраді колишньому заступнику начальника випробувальної лабораторії збройового заводу "Промтехнология".

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: ЗМІ не уточнюють подробиць справи, проте повідомляють, що ексзаступника начальника заарештовано на два роки та з ним проводять "слідчі дії".

Його помістили у Лефортово.

Представники заводу заявили, нібито заарештований співробітник "не працює в компанії вже два роки і не має жодного стосунку до неї".