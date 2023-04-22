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У Росії звинуватили в держзраді колишнього співробітника московського збройового заводу

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 12:11
У Росії звинуватили в держзраді колишнього співробітника московського збройового заводу
ФОТО: ФСБ

Російська ФСБ висунула обвинувачення в держзраді колишньому заступнику начальника випробувальної лабораторії збройового заводу "Промтехнология".

Джерело: ТАСС, РИА Новости

Деталі: ЗМІ не уточнюють подробиць справи, проте повідомляють, що ексзаступника начальника заарештовано на два роки та з ним проводять "слідчі дії".

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Його помістили у Лефортово.

Представники заводу заявили, нібито заарештований співробітник "не працює в компанії вже два роки і не має жодного стосунку до неї".

Теми: Росіязброядержзрадавійна
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