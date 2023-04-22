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В России обвинили в госизмене бывшего сотрудника московского оружейного завода

Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 12:11
В России обвинили в госизмене бывшего сотрудника московского оружейного завода
ФОТО: ФСБ

Российская ФСБ предъявила обвинение в госизмене бывшему замначальнику испытательной лаборатории оружейного завода "Промтехнология".

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: СМИ не уточняют подробности дела, однако сообщают, что экс-замначальник арестован на два года и с ним проводят "следственные действия".

Его поместили в Лефортово.

Представители завода заявили тем временем, якобы арестованный сотрудник "не работает в компании уже два года и не имеет никакого отношения к ней".

Темы: Росcияоружиегосизменавойна
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