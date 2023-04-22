В России обвинили в госизмене бывшего сотрудника московского оружейного завода
Суббота, 22 апреля 2023, 12:11
Российская ФСБ предъявила обвинение в госизмене бывшему замначальнику испытательной лаборатории оружейного завода "Промтехнология".
Источник: ТАСС, РИА Новости
Детали: СМИ не уточняют подробности дела, однако сообщают, что экс-замначальник арестован на два года и с ним проводят "следственные действия".
Его поместили в Лефортово.
Представители завода заявили тем временем, якобы арестованный сотрудник "не работает в компании уже два года и не имеет никакого отношения к ней".