Захід схиляється до "гібридного трибуналу" за злочин агресії – ЗМІ

У Брюсселі та країнах G7 схиляються до того, що найбільш реалістичною перспективою притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України буде "гібридний трибунал".

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на неназваного посадовця ЄС, який обіймає високу посаду, пише "Європейська правда".

Як відомо, "гібридний трибунал" міг би поєднати національну юрисдикцію України та процес на основі міжнародного права з суддями з різних країн.

Посадовець уточнив, що, за оцінками експертів Європейського Союзу в галузі міжнародного права, міжнародний трибунал на основі української юрисдикції – це найбільш ймовірний варіант здійснення правосуддя в цьому випадку.

"Трибунал слугуватиме політичному імперативу, який полягає у притягненні до відповідальності", – сказав чиновник. Він також додав, що для ЄС дуже важливо, аби Україна ратифікувала Римський статут, на підставі якого діє Міжнародний кримінальний суд.

Як наголосили у Єврокомісії, для створення як "гібридного трибуналу", так і спеціального міжнародного трибуналу потрібна потужна підтримка ООН.

Це пов'язане з тим, що за злочини агресії відповідає найвище політичне та військове керівництво Росії. Але воно має міжнародний імунітет, а отже для такого трибуналу необхідно зняти імунітет, наприклад, із глави держави-агресора, глави його уряду та міністра закордонних справ.

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Як відомо, Київ не підтримує "гібридний трибунал" для Путіна, який просуває Захід.

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Президент Володимир Зеленський наполягає, що спеціальний трибунал за злочин агресії Росії проти України має бути створений шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.