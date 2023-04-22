Запад склоняется к "гибридному трибуналу" за преступление агрессии – СМИ

В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, который занимает высокую должность, пишет "Европейская правда".

Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского Союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в этом случае.

"Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", – сказал чиновник. Он также добавил, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд.

Как отметили в Еврокомиссии, для создания как "гибридного трибунала", так и специального международного трибунала нужна мощная поддержка ООН.

Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России. Но оно имеет международный иммунитет, а значит для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

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Как известно, Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина, который продвигает Запад.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

Президент Владимир Зеленский настаивает, что специальный трибунал за преступление агрессии России против Украины должен быть создан путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.