Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запад склоняется к "гибридному трибуналу" за преступление агрессии – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 12:39

В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал".

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, который занимает высокую должность, пишет "Европейская правда".

Как известно, "гибридный трибунал" мог бы совместить национальную юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Реклама:

Чиновник уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского Союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в этом случае. 

"Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", – сказал чиновник. Он также добавил, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд.

Как отметили в Еврокомиссии, для создания как "гибридного трибунала", так и специального международного трибунала нужна мощная поддержка ООН. 

ВИДЕО ДНЯ

Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России. Но оно имеет международный иммунитет, а значит для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

Как известно, Киев не поддерживает "гибридный трибунал" для Путина, который продвигает Запад.

В интервью "Европейской правде" Антон Кориневич, посол по особым поручениям в МИД, рассказал, что решение о том, как именно будет выглядеть трибунал по российскому преступлению агрессии, еще не принято.

Президент Владимир Зеленский настаивает, что специальный трибунал за преступление агрессии России против Украины должен быть создан путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Темы: ПутинРосcиявойнатрибунал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: