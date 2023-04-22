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СБУ ідентифікувала 12 колаборантів Херсонщини, які переслідували українців

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 15:16
СБУ ідентифікувала 12 колаборантів Херсонщини, які переслідували українців
фото: сбу

Служба безпеки встановила особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області" та фабрикували справи проти українців.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, у лавах російського карального органу вони виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Серед ідентифікованих колаборантів 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати "слідчим" в одному з "райвідділів".

Перебуваючи на "посаді", вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів.

Для цього займалася "серійним" фабрикуванням справ проти мешканців захоплених районів області.

Також вона причетна до пограбування особистого майна людей під час проведення "обшуків" у їхніх оселях.

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Крім того, співробітники СБУ викрили трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав окупантів.

Їх призначили до створеного загарбниками "експертно-криміналістичного центру", який відповідальний за підробку експертиз у "карних справах" проти українських патріотів.

Теми: Херсонська областьокупаціяколабораціяСБУ
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