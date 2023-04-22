СБУ ідентифікувала 12 колаборантів Херсонщини, які переслідували українців

Служба безпеки встановила особи ще дванадцяти колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС РФ Херсонської області" та фабрикували справи проти українців.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, у лавах російського карального органу вони виконували завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Серед ідентифікованих колаборантів 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати "слідчим" в одному з "райвідділів".

Перебуваючи на "посаді", вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів.

Для цього займалася "серійним" фабрикуванням справ проти мешканців захоплених районів області.

Також вона причетна до пограбування особистого майна людей під час проведення "обшуків" у їхніх оселях.

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Крім того, співробітники СБУ викрили трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав окупантів.

Їх призначили до створеного загарбниками "експертно-криміналістичного центру", який відповідальний за підробку експертиз у "карних справах" проти українських патріотів.