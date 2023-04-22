СБУ идентифицировала 12 коллаборационистов Херсонщины, которые преследовали украинцев

Служба безопасности установила личности еще двенадцати коллаборационистов, которые вступили в созданное агрессором "главное управление МВД РФ Херсонской области" и фабриковали дела против украинцев.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

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Среди идентифицированных коллаборационистов 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов".

Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей.

Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области.

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Также она причастна к ограблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах.

Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов.

Их назначили в созданный захватчиками "экспертно-криминалистический центр", который ответственен за подделку экспертиз в "уголовных делах" против украинских патриотов.