СБУ идентифицировала 12 коллаборационистов Херсонщины, которые преследовали украинцев
Служба безопасности установила личности еще двенадцати коллаборационистов, которые вступили в созданное агрессором "главное управление МВД РФ Херсонской области" и фабриковали дела против украинцев.
Источник: СБУ
Детали: По данным спецслужбы, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.
Среди идентифицированных коллаборационистов 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов".
Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей.
Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области.
Также она причастна к ограблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах.
Кроме того, сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов.
Их назначили в созданный захватчиками "экспертно-криминалистический центр", который ответственен за подделку экспертиз в "уголовных делах" против украинских патриотов.