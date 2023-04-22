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Зеленський ввів санкції проти російських партій та ЦВК РФ

Роман ПетренкоСубота, 22 квітня 2023, 15:43
Зеленський ввів санкції проти російських партій та ЦВК РФ
зеленський, фото оп

Президент Володимир Зеленський 22 квітня запровадив санкції проти сотень російських фізичних та юридичних осіб, серед яких КПРФ, ЦВК РФ та ЛДПР.

Джерело: укази Зеленського

Деталі: В одному з указів введені санкції на 10 років проти 30 росіян, іранця та українця — державного зрадника Володимира Бобришева, якому СБУ влітку повідомила про підозру, а окупанти його зробили "начальником відділу кадрів" у "поліції".

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Також у списку є восьмеро громадян Малі, проти яких введені санкції до 31 серпня.

У наступному санкційному переліку російські партії КПРФ, ЛДПР, "Соціалістична партія", "Єдина Росія", "Нові люди" та "Справедлива Росія", а також ЦВК і низка компаній, загалом 60 пунктів.

Санкції усім введені на 10 років.

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В останньому переліку понад 320 найменувань російських акціонерних товариств.

Теми: РосіясанкціїЗеленськийукази
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