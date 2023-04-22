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Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ

Роман ПетренкоСуббота, 22 апреля 2023, 15:43
Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ
фото оп

Президент Владимир Зеленский 22 апреля ввел санкции против сотен российских физических и юридических лиц, среди которых КПРФ, ЦИК РФ и ЛДПР.

Источник: указы Зеленского

Детали: В одном из указов введены санкции на 10 лет против 30 россиян, иранца и украинца - государственного изменника Владимира Бобрышева, которому СБУ летом сообщила о подозрении, а оккупанты его сделали "начальником отдела кадров" в "полиции".

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Также в списке есть восемь граждан Мали, против которых введены санкции до 31 августа.

В следующем санкционном перечне российские партии КПРФ, ЛДПР, "Социалистическая партия", "Единая Россия", "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также ЦИК и ряд компаний, всего 60 пунктов.

Санкции всем введены на 10 лет.

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В последнем перечне более 320 наименований российских акционерных обществ.

Темы: РосcиясанкцииЗеленскийуказы
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