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Посол дорікнув дипломату Китаю у Франції, для якого "не все просто" зі статусом України і Криму

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 16:14
Посол дорікнув дипломату Китаю у Франції, для якого не все просто зі статусом України і Криму
Вадим Омельченко, фото з Facebook посольства України у Франції

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на скандальні заяви посла Китаю в цій країні щодо Криму і статусу України у міжнародному праві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

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Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто". 

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком.

Український посол Вадим Омельченко гостро відреагував на такі заяви. 

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"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Тестове питання "Кому належить Крим?", як завжди, є показовим. Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", – написав Омельченко у своєму Twitter.

Він додав, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg президент Франції Еммануель Макрон, за сприяння Китаю, шукає спосіб посадити за стіл переговорів керівництво України і Росії.

Докладніше – у статті про те, що відомо про мирну ініціативу президента Франції.

Теми: ФранціяКитайвійнадипломатичні відносини
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