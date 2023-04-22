Посол упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" со статусом Украины и Крыма

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отреагировал на скандальные заявления посла Китая в этой стране относительно Крыма и статуса Украины в международном праве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

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Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто".

Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, что имел в виду под началом.

Украинский посол Вадим Омельченко остро отреагировал на такие заявления.

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"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – написал Омельченко в своем Twitter.

Он добавил, что "советской империи больше не существует, а история движется дальше".

Напомним, по данным агентства Bloomberg президент Франции Эммануэль Макрон, при содействии Китая, ищет способ посадить за стол переговоров руководство Украины и России.

Подробнее – в статье о том, что известно о мирной инициативе президента Франции.