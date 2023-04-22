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У Міноборони розповіли, скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 18:39
У Міноборони розповіли, скільки людей загинули від підриву на мінах за час війни
фото МінТОТ

З початку повномасштабного вторгнення Росії внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Україні загинуло 124 особи, з них 6 дітей.

Джерело: начальник управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міноборони Руслан Берегуля в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогоднішній день, за нашими даними, загинуло 124 українця, з них шестеро дітей. 286 дістали поранень, з них 33 дитини".

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Деталі: За словами Берегулі, найбільше постраждали від ворожих мін Харківська, Миколаївська та Херсонська області.

Загалом потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважаються близько 174 тисячі квадратних кілометрів української території, включаючи морські акваторії.

"Площа деокупованих територій, на яких проводиться обстеження – 45 тисяч квадратних кілометрів, з яких 17 тисяч квадратних кілометрів – це землі сільськогосподарського призначення", - додав начальник управління.

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Теми: мінуванняМіноборонивійна
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