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В Минобороны рассказали, сколько людей погибли от подрыва на минах за время войны

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 18:39
В Минобороны рассказали, сколько людей погибли от подрыва на минах за время войны
фото МинВОТ

С начала полномасштабного вторжения России в результате подрыва на взрывоопасных предметах в Украине погибло 124 человека, из них 6 детей.

Источник: начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодняшний день, по нашим данным, погибло 124 украинца, из них шестеро детей. 286 получили ранения, из них 33 ребенка".

Детали: По словам Берегули, больше всего пострадали от вражеских мин Харьковская, Николаевская и Херсонская области.

Всего потенциально загрязненными взрывоопасными предметами считаются около 174 тысяч квадратных километров украинской территории, включая морские акватории.

"Площадь деоккупированных территорий, на которых проводится обследование – 45 тысяч квадратных километров, из которых 17 тысяч квадратных километров – это земли сельскохозяйственного назначения", - добавил начальник управления.

Темы: минированиеМиноборонывойна
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