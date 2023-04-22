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В Енергодарі окупанти спостерігають за українцями, посилили тиск на працівників ЗАЕС – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 19:11
В Енергодарі окупанти спостерігають за українцями, посилили тиск на працівників ЗАЕС – Генштаб
ЗАЕС, фото Getty Images

Російські окупанти організували приховане спостереження за громадянами України в окупованому Енергодарі й посилили тиск на працівників Запорізької АЕС.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Енергодарі Запорізької області збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані.

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Водночас представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників ФСБ РФ цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території, підконтрольної уряду України, до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку.

У той же час, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури, ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією "Росатом"".

Теми: Запорізька областьГенштабЗАЕС
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