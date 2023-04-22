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В Энергодаре оккупанты наблюдают за украинцами, усилили давление на работников ЗАЭС – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 19:11
В Энергодаре оккупанты наблюдают за украинцами, усилили давление на работников ЗАЭС – Генштаб
ЗАЭС, фото Getty Images

Российские оккупанты организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины в оккупированном Энергодаре и усилили давление на работников Запорожской АЭС.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. Так, в Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, на блокпостах начали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства. Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, сотрудники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.

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Вместе с тем, представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, которые отказались от получения российского паспорта. Принимают во внимание, в частности, источники финансовых доходов таких граждан. Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перечисление средств с территории, подконтрольной правительству Украины, на временно захваченные территории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные.

В то же время, из-за критической нехватки на Запорожской АЭС квалифицированных работников, которые готовы работать на оккупантов, враг усилил психологическое и физическое давление на украинских работников ЗАЭС. Используя запугивание, угрозы, шантаж и пытки, враг продолжает принуждать последних к получению российского гражданства и подписанию трудовых договоров с российской государственной корпорацией "Росатом"".

Темы: Запорожская областьГенштабЗАЭС
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