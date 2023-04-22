Росіяни обстріляли парк у Херсоні, є поранений
Субота, 22 квітня 2023, 19:28
Внаслідок обстрілу росіянами одного з парків Херсона у суботу дістав поранення чоловік.
Джерело: керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному
Пряма мова: "Вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови".
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Деталі: Обстріл стався у суботу близько другої години дня.
Пораненого чоловіка доправили до міської клінічної лікарні, йому надають медичну допомогу.