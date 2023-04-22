Росіяни обстріляли парк у Херсоні, є поранений

Внаслідок обстрілу росіянами одного з парків Херсона у суботу дістав поранення чоловік.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови".

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Деталі: Обстріл стався у суботу близько другої години дня.

Пораненого чоловіка доправили до міської клінічної лікарні, йому надають медичну допомогу.