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Росіяни обстріляли парк у Херсоні, є поранений

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 19:28
Росіяни обстріляли парк у Херсоні, є поранений
Херсон, скріншот Google maps

Внаслідок обстрілу росіянами одного з парків Херсона у суботу дістав поранення чоловік.

Джерело: керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному

Пряма мова: "Вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови".

Деталі: Обстріл стався у суботу близько другої години дня.

Пораненого чоловіка доправили до міської клінічної лікарні, йому надають медичну допомогу.

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Теми: Херсонвійна
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