Россияне обстреляли парк в Херсоне, есть раненый
Суббота, 22 апреля 2023, 19:28
В результате обстрела россиянами одного из парков Херсона в субботу получил ранения мужчина.
Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии Суспільному
Прямая речь: "Ударили по одному из прибрежных парков в Херсоне. 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы".
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Детали: Обстрел произошел в субботу около двух часов дня.
Раненого мужчину доставили в городскую клиническую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.