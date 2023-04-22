Россияне обстреляли парк в Херсоне, есть раненый

В результате обстрела россиянами одного из парков Херсона в субботу получил ранения мужчина.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Ударили по одному из прибрежных парков в Херсоне. 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы".

Детали: Обстрел произошел в субботу около двух часов дня.

Раненого мужчину доставили в городскую клиническую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.