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Россияне обстреляли парк в Херсоне, есть раненый

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 19:28
Россияне обстреляли парк в Херсоне, есть раненый
Херсон, скриншот Google maps

В результате обстрела россиянами одного из парков Херсона в субботу получил ранения мужчина.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Ударили по одному из прибрежных парков в Херсоне. 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы".

Детали: Обстрел произошел в субботу около двух часов дня.

Раненого мужчину доставили в городскую клиническую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

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Темы: Херсонвойна
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