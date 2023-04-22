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Франція допоможе Україні відновити транспортне сполучення та підтримає "Укрзалізницю"

"Європейська правда"Субота, 22 квітня 2023, 19:39
Франція допоможе Україні відновити транспортне сполучення та підтримає Укрзалізницю
прапор Франції, фото Pixabay

Україна та Франція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Підписання відбулося під час зустрічі 22 квітня віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з уповноваженим міністром з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клєманом Боном та спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

У найближчих планах – посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки "Укрзалізниці". Вже є домовленості про постачання рейок та оновлення локомотивного парку. 

Окрім цього, сторони опрацьовують участь французьких партнерів у відбудові та підтримці української аеронавігації, зазначив віцепрем’єр Кубраков.

Меморандум передбачає співпрацю щодо оцінки завданої шкоди та відновлення українських транспортних систем, з акцентом на перехід до екологічної низьковуглецевої мобільності.

Зокрема, Франція надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові України.

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Співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського міського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності.

Для реалізації спільних проєктів, започаткованих у рамках цього меморандуму, буде створено спільний моніторинговий комітет.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Франція надала Україні 3 мости для відновлення автомобільного сполучення. 

Теми: Франціядопомога УкраїніУкрзалізниця
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