Франція допоможе Україні відновити транспортне сполучення та підтримає "Укрзалізницю"

Україна та Франція підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері транспорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Підписання відбулося під час зустрічі 22 квітня віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з уповноваженим міністром з питань транспорту при Міністерстві екологічної трансформації та розвитку територій Франції Клєманом Боном та спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном.

Реклама:

У найближчих планах – посилення співпраці у забезпеченні України мостами та підтримки "Укрзалізниці". Вже є домовленості про постачання рейок та оновлення локомотивного парку.

Окрім цього, сторони опрацьовують участь французьких партнерів у відбудові та підтримці української аеронавігації, зазначив віцепрем’єр Кубраков.

Меморандум передбачає співпрацю щодо оцінки завданої шкоди та відновлення українських транспортних систем, з акцентом на перехід до екологічної низьковуглецевої мобільності.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, Франція надаватиме експертну підтримку та сприятиме участю французьких компаній у відбудові України.

Співпраця охоплюватиме сфери залізниці, громадського міського транспорту, мультимодальних перевезень та логістики, повітряного та морського транспорту, дорожнього господарства, а також питання розвитку екологічно чистої мобільності.

Для реалізації спільних проєктів, започаткованих у рамках цього меморандуму, буде створено спільний моніторинговий комітет.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Франція надала Україні 3 мости для відновлення автомобільного сполучення.